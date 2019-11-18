Украинские заробитчане в 2020 году могут “променять” Польшу на Германию — эксперт

По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, 50% украинцев работают в Польше до трех месяцев, еще 25% – до полугода, в целом же за год в этой стране успевают поработать примерно 1,5 млн украинцев.

Об этом сообщил президент ассоциации Василий Воскобойник.

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“Согласно социологическим исследованиям, большинство трудовых мигрантов, проработав три месяца в Польше, едут домой и в конце концов возвращаются на заработки снова. Кроме этого, существует большой рынок нелегального трудоустройства, который может достигать 40% от всех украинских мигрантов”, – рассказал Воскобойник. Таким образом, за год в Польше успевают поработать примерно 1,5 млн украинцев, считает эксперт.

По данным заместителя директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцека Котловського, сейчас в этой стране находятся 900 тысяч украинских работников. О нешуточных масштабах миграции свидетельствует объем валютных переводов: 11,6 млрд долл. в 2018 году и ожидаемые Нацбанком 12,2 млрд долл. в текущем.

По словам Воскобойника, происходит переориентация украинских мигрантов из одних стран на другие, и вскоре Польша может потерять часть украинских рабочих. “В Польшу ехали, потому что там были созданы условия для быстрого получения работы. Но с весны 2020 года Германия откроет свой рынок труда для граждан стран за пределами ЕС, и немало украинцев будут пытаться попасть туда”, – подчеркнул эксперт.

Социологические данные, по словам эксперта, свидетельствуют, что 37% опрошенных граждан Украины хотели бы работать именно в Германии. “На украинцев претендуют многие европейские страны из-за проблемы с низкой рождаемостью и старением наций. Украинцы хорошо работают, быстро социализируются в европейских странах и географически близко к ним находятся”, – добавил Воскобойник. По его словам, речь идет о привлечении украинцев не только на работу, но и на постоянное проживание.