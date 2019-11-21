Сколько украинцев покупают дешевые лекарства по новой программе Минздрава

Сервис подбора кредитов
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Наибольший процент пользователей программы именно среди тех, кто нуждается в финансовой защите.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Пользователями приложения являются:
Кто сколько может сэкономить:
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