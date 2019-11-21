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Сколько украинцев покупают дешевые лекарства по новой программе Минздрава

Сколько украинцев покупают дешевые лекарства по новой программе Минздрава

Наибольший процент пользователей программы именно среди тех, кто нуждается в финансовой защите.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Пользователями приложения являются:

  • пенсионеры от 65 лет – 950 216 пациентов;
  • люди в возрасте 40-64 лет – 617 876 пациентов;
  • лица 18-39 лет – 30 025 пациентов;
  • дети до 5 лет – 1 700 пациентов;
  • дети от 6 до 17 лет – 5 584 пациентов. Что касается людей в возрасте 40-64 лет, то программой воспользовались 617 876 пациентов; в возрасте 18-39 лет – 30 025 пациентов.

Как экономить на лекарстваах

Кто сколько может сэкономить:

  • 10% своего дохода в среднем ежемесячно экономят люди старше 65, которые получают минимальную пенсию;
  • 60% от минимального прожиточного минимума на ребенка – родители детей до 5 лет;
  • 31% от минимального прожиточного минимума на ребенка – семья, где есть дети 6 – 17 лет.

Справка Finance.ua:

  • Программу «Доступные лекарства» ввели 1 апреля 2019 года.
  • Электронный рецепт на «Доступные лекарства» выписывает исключительно врач первички – семейный врач, терапевт и педиатр, с которым пациент заключил декларацию.
  • Погасить е-рецепт можно в любой аптеке, участвующей в программе. По состоянию на 21 ноября таких аптек более 7 700 по всей стране.
По материалам Finance.UA
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