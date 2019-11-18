Счетная палата: НБУ неэкономно использовал 16,5 млн грн админрасходов в 2018 году

Национальный банк Украины в 2018 году неэкономно использовал 16,5 млн грн административных расходов.

Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты.

“Аудиторы установили, что незаконные и неэффективные управленческие решения должностных лиц Нацбанка привели к расточительному использованию 16,5 млн грн административных расходов в 2018 году. В прошлом году 35 работникам НБУ, которые находились на ликвидированных должностях, выплатили заработную плату в сумме 3,6 млн грн из-за несвоевременного их предупреждения об увольнении ответственными должностными лицами. Еще 3 млн грн неэкономно использованы из-за восстановления по решению суда незаконно уволенных работников, 9,9 млн грн – на содержание объектов НБУ, которіе не используются”, – говорится в отчете.