Укрзализныця добавила остановку на маршруте одного из поездов

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Укрзализныця изменила маршрут пассажирского поезда Киев – Рахов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Что изменится: начиная с 8 декабря поезд № 357/358 Киев – Рахов будет делать остановку в Черновцах.
График движения поезда:
Стоимость билетов (по состоянию на 21.11.2019 при бронировании на сайте):
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“Благодаря новому маршруту поезда № 357/358 Киев – Рахов жители Черновцов получат прямое железнодорожное сообщение с горными курортами Украины”, – отмечают в УЗ.
Это уже третий поезд, который соединит столицу Украины с Черновцами: в этом направлении уже курсируют поезда № 7/8 и № 117/118.
Забронировать и приобрести билеты на поезд можно в железнодорожных кассах, на сайте УЗ или в официальном приложении на IOS и Android.
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