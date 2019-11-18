Укрзализныця добавила остановку на маршруте одного из поездов

Укрзализныця изменила маршрут пассажирского поезда Киев – Рахов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что изменится: начиная с 8 декабря поезд № 357/358 Киев – Рахов будет делать остановку в Черновцах.

График движения поезда:

Киев – Рахов: отправление из Киева – в 14:28, прибытие в Рахов – на следующий день в 09:22. Остановка в Черновцах в 04:20.

Рахов – Киев: отправление – в 11:18, прибытие в столицу – на следующий день в 6:32. Остановка в Черновцах – в 17:15.

Стоимость билетов (по состоянию на 21.11.2019 при бронировании на сайте):

в вагонах працкарт – 212 грн;

купе – 458 грн;

вагон-люкс – 1081 грн.

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“Благодаря новому маршруту поезда № 357/358 Киев – Рахов жители Черновцов получат прямое железнодорожное сообщение с горными курортами Украины”, – отмечают в УЗ.

Это уже третий поезд, который соединит столицу Украины с Черновцами: в этом направлении уже курсируют поезда № 7/8 и № 117/118.

Забронировать и приобрести билеты на поезд можно в железнодорожных кассах, на сайте УЗ или в официальном приложении на IOS и Android .