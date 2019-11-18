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Украина может жить без денег МВФ после 2023 года - немецкие эксперты

Украина может жить без денег МВФ после 2023 года - немецкие эксперты

Немецкие эксперты считают возможным для Украины отказаться от траншей МВФ после 2023 года.

Об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель руководителя Немецкой консультативной группы в Украине Роберт Кирхнер.

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«Думаю, это возможно», – заявил Кирхнер в ответ на вопрос, разделяет ли он оптимизм министра финансов Украины Оксаны Маркаровой относительно шансов отказаться от траншей МВФ после 2023 года.

Кирхнер обратил внимание на то, что за последние годы программы МВФ в Украине становились все меньше по объемам. По его мнению, это объясняется тем, что сейчас уже нет таких «провалов», как еще 5 лет назад. Когда МВФ пришел в Украину, в государстве была очень нестабильная макроэкономическая ситуация, но постепенно эта ситуация улучшилась, отметил эксперт.

Однако в данный момент Украина все еще нуждается в помощи. «Я думаю, что все еще нужна программа на примерно 3 года, но затем Украина сможет стоять на собственных ногах, и это также является идеей программы МВФ», – сказал Кирхнер. Он считает, что есть основания для оптимизма, если нынешний «реформаторский драйв» будет продолжен.

Относительно шансов подписания соглашения для новой программы МВФ, то эксперт оценивает их как «хорошие». В то же время он указывает и на риски.

«Требует прояснения ситуация вокруг «ПриватБанка». Это на самом деле, является главным вопросом. Есть и другие риски, но они не столь значительны, как этот», – отметил Кирхнер.

По его словам, это очень важно с точки зрения установления верховенства закона, для комбинации реформ банковского сектора, которые являются одним из успешных факторов развития страны за последние пару лет, но также для налогоплательщиков, которые отдали немало денег за национализацию этого банка.

Кирхнер также отметил тот положительный, по его оценке, факт, что Верховная Рада приняла «очень рассудительный бюджет», который корректируется с требованиями МВФ.

По материалам УКРИНФОРМ
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