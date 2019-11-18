Минюст уже истратил 24 миллиона долларов на адвокатов по делам Коломойского

С 2015 года Министерство юстиции потратило на юридические услуги против группы Приват 23,14 млн долларов, услуги некоторых привлеченных британских адвокатов достигают более 1000 долларов в час.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на Прозорро .

Министерство юстиции 13 ноября заключило соглашение с международной юридической фирмой “Latham & Watkins (London) Llp” (Великобритания) о дополнительных юридических услугах на 593 тыс долл.

В этом году фирма будет представлять Украину в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ПАО “Укрнафта” – кипрских компаний “Littop Enterprises Limited”, “Bridgemont Ventures Limited” и “Bordo Management Limited “, связанных с группой “Приват”.

Сумма исковых требований составляет около 5 млрд долл. Первый раунд устных слушаний состоялся в апреле с.г., а второй – в октябре. Окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года.

Стоимость договора покрывает дополнительные затраты на подготовку и представление по результатам двух раундов слушаний самой фирмой, местным юридическим советником и технические расходы.

В целом с 2015 года Минюст заключил сделок по этому делу с “Latham & Watkins (London) Llp” на сумму 21,39 млн долл. Также юруслуги по этому делу предоставляла другая фирма – “Hogan Lovells” (Великобритания), с которой Минюст с 2017 года подписал два соглашения на 2,75 млн долл.

Таким образом, в общем на юруслуги обоим подрядчикам отписали 24,14 млн долл.

Как и в июльском соглашении, самыми дорогими являются услуги партнеров “Latham & Watkins (London) Llp” Себастьяна Зеельмана-Еггеберта и Чарльза Клэйпула – 1085 долл. за час.

Юридические услуги исполнителя обойдутся в 350 тыс. долл. Остальные 243 тыс долл уйдут местному юридическому советнику – киевскому ООО “Юридическая фирма Саенко Харенко” Михаила Харенко, Игоря Сухомудренко и Владимира Саенко. Ставка последнего – 500 долл. за час.