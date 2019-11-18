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General Motors подала в суд на Fiat-Chrysler

General Motors подала в суд на Fiat-Chrysler

Компания General Motors подала в Америке в суд на Fiat-Chrysler, обвиняя концерн в коррупции.

Об этом сообщает AutoWeek со ссылкой на информацию от GM.

По словам GM, Fiat-Chrysler (FCA) уплатил миллионы долларов взяток, чтобы получить много преимуществ и уступок в “ведении переговоров, выполнении и управлении трудовыми договорами”. Как следствие General Motors, вроде бы, понесла большой ущерб в результате несправедливых затрат на рабочую силу и потерь эксплуатационных выгод, которые упустил американский производитель.

GM утверждает, что доказательства об виновности Fiat-Chrysler выплыли наружу благодаря расследованию, проведенному прокуратурой США в Восточном Мичигане.

Концерн FCA объявил, что претензии General Motors – это не что иное, как “бесполезная попытка отвлечь внимание от собственных проблем компании, с которыми ей приходится сталкиваться”.

Также альянс заявляет, что твердо стоит на ногах, и указывает, например, на предлагаемое слияние с Peugeot-Citroen, компанией, которая только что купила Opel у GM. Автомобильный гигант также называет попытку GM “удивительной, необоснованной и необычной”.

Тем не менее, Fiat-Chrysler говорит, что делает все возможное, чтобы решить эту проблему “правильным образом и по правильным каналам”.

Пока что расследования вокруг скандала продолжается.

По материалам ТСН
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