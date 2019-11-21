Испанский суд признал незаконной плату за ручной багаж Ryanair

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Пассажирка ирландского лоукостера Ryanair выиграла суд против компании за то, что с нее взыскали плату за перевозку 10-килограммового ручного багажа. Суд постановил, что такая плата незаконна.
Об этом сообщает Reuters.
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Во время путешествия из Мадрида до Брюсселя истицу заставили заплатить 20 евро за перевозку ручного багажа, вес которого составлял 10 килограммов. Испанский суд постановил, что такие взыскания являются незаконными, ведь в соответствии с нормами законодательства страны пассажиры имеют право свободно проносить ручную кладь на борт самолета.
В Ryanair сообщили, что, несмотря на решение суда, отменять плату за перевозку тяжелой ручной клади не будут.
«Это судебное решение не повлияет на политику Ryanair в сфере багажа, как в прошлом, так и в будущем. Это отдельное судебное решение, которое неверно трактует коммерческое право компании определять размер багажа, который провозится в кабине», — говорится в комментарии Ryanair относительно решения суда.
Ранее Ryanair поднял максимальную цену за услугу приоритетной посадки и перевозки мелкого багажа весом до 10 кг. Минимальная цена услуг не изменилась. Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при оформлении услуги во время бронирования и 10-25 евро после покупки авиабилета.
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