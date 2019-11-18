В Европе установят самую большую в мире плавучую ветроэлектростанцию (видео)

Крупнейшая в мире плавучая ветряная турбина мощностью 8,4 МВт будет установлена ​​в 20 км от берегов города Виана-ду-Каштелу в Португалии.

Об этом сообщает CleanTechnica.

Издание отмечает, что запуск этого устройства открывает “Золотую Эру ветроэнергетики”.

“Крупные высокоэффективные турбины снижают капитальные и эксплуатационные расходы. Установка крупнейшей в мире плавучей морской турбины является важной вехой в развитии отрасли”, – заявил вице-президент компании ABS Мэтт Тремблэй.

Плавучая ветроэлектростанция создана компанией Principle Power и получит корпус турбины MHI Vestas. Проект разработан совместно с консорциумом WindPlus.

“Плавучие турбины позволяют нам улавливать энергию морского ветра в тех местах, где глубина очень большая для обычных турбин с нижним креплением. Именно такие проекты вносят жизненно важный вклад в глобальный переход к чистой энергии”, – отмечают в компании.

Ветрогенератор создан в рамках проекту WindFloat Atlantic, и является первым в мире полууглубленным плавучим объектом ветрогенерации, отмечают разработчики.