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Украина готовится к зоне свободной торговли с Британией после Brexit

Украина готовится к зоне свободной торговли с Британией после Brexit

Украина намерена заключить соглашение о зоне свободной торговли с Великобританией после Brexit.

Об этом рассказал заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Чиновник отметил, что в данный момент Украина и Великобритания работают над рядом вопросов относительно ЗСТ.

Кроме того, у Киева есть план на тот случай, если Великобритания выйдет из Евросоюза без всяких условий.

“Наше правительство уже сейчас готовится к тому, что мы будем торговать с Британией в условиях, когда у них не будет соглашения с ЕС вообще”, – отметил Качка.

Кроме того, он сообщил, что Украина пытается заключить с Британией Соглашение о свободной торговле, которое находится в пределах 1-1,5 раундов переговоров.

Президент Европарламента Дэвид Сассоли ранее отметил, что перенос Brexit позволит Великобритании уточнить свою позицию, а Европарламенту — выполнить все необходимое должным образом.

По материалам РБК-Украина
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