Туризм в Украине принес бюджету 3,5 млрд грн

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За 9 месяцев 2019 года в бюджет поступило 3554,4 млн грн налогов от предприятий туристической сферы.
Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в комментарии УНН.
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“По данным Государственной фискальной службы Украины, за 9 месяцев 2019 года в сводный бюджет поступило 3 554,4 млн грн налоговых платежей от предприятий туристической сферы”, – указано в ответе.
Сообщается, что за девять месяцев Госпогранслужба зафиксировала 10,6 млн пересечений украинской границы иностранцами.
Также указано, что за 2018 год в бюджет поступило 4 222,2 млн грн налогов от предприятий туристической сферы.
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