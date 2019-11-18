88% банков отказывают в открытии счетов из-за репутационных рисков

Негативная репутация клиента может помешать сотрудничеству с банком.

Об этом говорится в совместном исследовании «Агентства стратегических решений ShiStrategies» и «Финансового клуба».

“Сейчас в условиях, когда банки заботятся о собственной репутации, в том числе в глазах регулятора, негативная репутация клиента может помешать сотрудничеству. Так, 88% банков сообщили, что отказывали в открытии счетов из-за репутационных рисков. Поэтому клиентам банков следует учитывать это при формулировании коммуникационных задач и управлении репутацией», – отмечает управляющий партнер ShiStrategies Инна Шинкаренко.

Отношениям между банками и клиентами, как и отношениям НБУ с банками не хватает четкого понимания правил, обязанностей сторон и системности.