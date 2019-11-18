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Эксперты назвали ключевые особенности 6G связи

Эксперты назвали ключевые особенности 6G связи

Пока в Украине только готовятся к тестированию сетей 5G, планируя запуск на 2022 год, в Китае уже вовсю внедряют пятое поколение сотовой связи и готовятся к запуску следующего, шестого поколения.

Коммерческие сети 6G ожидаются только в 2030-х годах и пройдет еще немало времени до утверждения стандарта, но общая картина уже начинает вырисовываться.

На недавней отраслевой конференции член китайской ассоциации по науке и технике подтвердил, что 6G откроет новую эру терабитных скоростей, а также назвал некоторые ключевые особенности технологии 6G.

Кроме скорости загрузки данных свыше Тбит/с были выделены следующие ключевые особенности: сверхвысокая надежность, защита от перегрузок и терагерцевый диапазон частот.

Ранее сообщалось, что теоретически скорость передачи данных в сетях 6G может достигнуть 1 Тбит/с, а покрытие будет не только на земле, но и под водой.

Напомним, заявленный теоретический максимум для 5G — 20 Гбит/с, хотя в реальных сетях он на порядок ниже — до 2 Гбит/с.

По материалам ITC.ua
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