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Сколько субсидий получили украинцы с начала года (инфографика)

Сколько субсидий получили украинцы с начала года (инфографика)

В январе-октябре 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 42,8% до 1 663,4 млн гривен по сравнению с январем-октябрем 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Среди населенных пунктов общий объем госвыплат на оплату за ЖКХ составил:

  • в городах – 1 246,6 млн гривен (857,6 млн гривен в 2018 году)
  • в селах – 416,8 млн гривен (307,2 млн гривен).

В целом в октябре субсидии получали 2 424,7 тыс. Домохозяйств.

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В среднем одно домохозяйство в октябре 2019 года получало 492 гривны, что свидетельствует об уменьшении выплат на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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За получением субсидий на выплату коммуналки в период с января по октябрь этого года обратились 3 706,4 тыс. домохозяйств. В прошлом году за такой же период обратилось на 39,3% домохозяйств больше.

Справка Finance.ua:

  • С мая 2020 года начнется изменение размера обязательного платежа в формуле субсидии с 15% до 20% и коснется 150 тысяч домохозяйств.
  • По данным Минсоцполитики, в ходе прошлого отопительного сезона социальную помощь получали около 4 млн домохозяйств. На 2020 год изменение количества субсидиантов не предвидится.
  • 20 октября Кабмин упростил назначение субсидий отдельным категориям: детским домам семейного типа, военнослужащим и гражданам старше 60 лет.
По материалам Finance.UA
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