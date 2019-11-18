Сколько субсидий получили украинцы с начала года (инфографика)

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В январе-октябре 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 42,8% до 1 663,4 млн гривен по сравнению с январем-октябрем 2018 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Среди населенных пунктов общий объем госвыплат на оплату за ЖКХ составил:
В целом в октябре субсидии получали 2 424,7 тыс. Домохозяйств.
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В среднем одно домохозяйство в октябре 2019 года получало 492 гривны, что свидетельствует об уменьшении выплат на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
За получением субсидий на выплату коммуналки в период с января по октябрь этого года обратились 3 706,4 тыс. домохозяйств. В прошлом году за такой же период обратилось на 39,3% домохозяйств больше.
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