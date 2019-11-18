Apple планирует создать свои приложения для Windows

Американская компания Apple ищет разработчиков для работы над новым поколением мультимедийных приложений для Windows.

Об этом сообщает The Verge.

«Apple ищет разработчиков программного обеспечения для помощи компании в создании медиа-приложения для Windows», – говорится в сообщении.

Компания объявила о своих планах в начале этого месяца, опубликовав в списке вакансий предложение для потенциальных кандидатов «присоединиться к нам и создать новое поколение мультимедийных приложений для Windows».

В списке вакансий Apple упоминается «опыт работы с UWP», который указывает на то, что компания стремится создавать версии своих мультимедийных приложений для универсальной платформы Windows (UWP) для Windows 10. Это может помочь Apple представить приложения как для Windows 10, так и Xbox One, что особенно важно для развития Apple TV Plus, поскольку сейчас у пользователей нет возможности смотреть «яблочный» контент на игровой консоли Xbox.

Когда именно появится новое поколение мультимедийных приложений, неизвестно.

Как напоминает издание, Apple поддерживает существующие приложения Windows, такие как iTunes и iCloud, но эти программы уже устарели. Ранее в этом году Apple объявила, что разделяет iTunes на три отдельных приложения macOS: подкасты, телевидение и музыку, однако ни один из них так и не появился в Windows, и пользователям ПК, которые подписаны на Apple Music или Apple TV Plus, приходится использовать веб-версии вместо специализированных приложений в Windows 10.