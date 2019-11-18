Как определить выгорание и бороться с ним: советы эксперта

Проблема выгорания достигла таких масштабов, что закрывать на нее глаза стало невозможно. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила синдром эмоционального выгорание в Международную классификацию болезней – стандарт для диагностики и страхования здоровья. Согласно исследованию кадрового портала HeadHunter, 64% украинцев сталкиваются с синдромом эмоционального выгорания. Мы решили узнать, как с ним справиться, у эксперта в теме выгорания – тренера-психотерапевта Александра Олешко, автора профильного курса «АнтиВыгорание».

Почему раньше мы не слышали о выгорании

Выгорание – это бич нашего времени, побочный эффект целеустремленного мира. Наша жизнь ускорилась: информации больше, желаний больше, начитался книг по «успешному успеху» – наставил себе больше целей, взял больше работы, взвалил на себя больше обязательств и… Бах! Пробки выбило. Мы же знаем, что нельзя включать электрочайник и обогреватель в одну и ту же розетку? Человек – это та же розетка. В последние годы вырос темп жизни – то есть выросла мощность электроприборов. А «проводка» осталась старая. Поэтому эмоциональное выгорание случается всё чаще.

Что такое выгорание

Выгорание часто путают с обычной усталостью, авитаминозом, ленью или плохим тайм-менеджментом. На самом деле, главная проблема выгорания – отсутствие энергии. И дело тут не в отсутствии самомотивации или планирования. Можно напланировать что угодно, но если нет ресурса на выполнение задач, то они так и останутся планом. А это опасно для представителей любых профессий, любого уровня должностей.

Чем опасно выгорание

Помимо неэффективности на работе, это состояние может повлечь за собой личностные изменения, сложности в коммуникации с людьми, вплоть до развития глубоких когнитивных искажений и потери работоспособности.

Во-вторых, следующей стадией после выгорания может быть депрессия. Тогда человеку нужна помощь не психотерапевта, а психиатра и медикаментозное лечение. Чувствуете разницу? Понимаете, почему так важно вовремя опознать у себя выгорание?

Как обнаружить выгорание

Это не так просто, потому что внешне жизнь выгоревшего человека может выглядеть вполне нормально:

любимая работа,

грандиозные планы,

достигнутые цели.

От остальных его отличает лишь то, что:

любимая работа бесит,

нет энергии, чтобы воплощать грандиозные планы,

достигнутые цели не радуют.

Как диагностировать выгорание у себя, коллег, подчиненных? Ответьте на вопросы:

1. Ничего не радует?

2. Упала работоспособность?

3. Всё больше прокрастинируете?

4. Раздражают коллеги и родные?

5. Нет сил и энергии что-либо делать?

6. Начинаете ненавидеть любимое дело?

7. Не видите будущего и смысла в отношениях?

8. Больше времени проводите в соц сетях и играх?

9. Выросло потребление табака, кофе, алкоголя или сладкого?

10. После сна, выходных и отпуска не чувствуете себя отдохнувшим?

Если от 3 до 10 ответов «да», стоит обратиться к специалисту и начать работать с выгоранием.

Какова причина выгорания

ВОЗ определяет выгорание как результат хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолён. Это взгляд медиков. Я как психотерапевт вижу более глубинную причину – это предательство себя. Поясню: если человек систематически занимается не тем, что ему приносит самореализацию, а тем, что ему навязано, он выгорает. Проще говоря, если мы не реализуем свои истинные потребности, то выгораем. Механизм очень простой: любую потраченную энергию нужно восполнять. Если батарея смартфона разрядилась, нужно зарядить её. Только тогда он будет работать – очевидно. Но почему-то не очевидно, что с нашей батареей та же история. Выгоревший – это человек с севшей батареей.

Как бороться с выгоранием

1. Выявлять и реализовывать свои истинные потребности.

Причем хочу сделать акцент на слове «выявлять». Современный мир – это гонка за «успешным успехом». «Достигаторство» – это бич современности. Родители, система образования, общество, реклама, СМИ, соц. сети, книги, истории успеха – всё это требует от нас быть успешными, эффективными и продуктивными. Нам всю жизнь навязывают цели и ценности. Мы их воплощаем, тратим энергию, но не получаем ничего взамен. Потому что это не наши цели. Поэтому радости и энергии они не приносят. А если батарею постоянно использовать и не заряжать, то рано или поздно она сядет.

Как ее зарядить? Отыскать среди навязанных целей и установок общества свои истинные потребности – то, что действительно радует и заряжает энергией. И реализовывать их. У каждой потребности может быть масса способов для воплощения.

Как понять свои истинные потребности? Наши желания – это маркеры потребностей. Прислушивайтесь к своим желаниям, наблюдайте за тем, что нас вдохновляет, кто является образцом по жизни и систематизируйте.

2. Отказаться от того, что забирает энергию, но не даёт новую.

Это не только навязанные цели, но и занятия, не приносящих удовольствие, информационный мусор, раздражающие люди в окружении, навязанные самим себе обязательства.

3. Внимательно контролировать переработку стресса.

Проще делать уборку в той квартире, где часто убирают, чем разгребать давние завалы, верно? Стресс тоже проще не накапливать, а выводить регулярно. Нужно найти приемлемые для себя, «экологичные» способы переработки стресса: спорт, танцы, творчество, баня… Что угодно, что поможет не накапливать стресс.

4. Следить за своим коллективом.

Синдром выгорания может касаться как одного человека, так и целого коллектива. Если нет профилактики выгорания, то в итоге страдает не один человек, а вся команда. В организации начинается постоянная текучка кадров, страдает производительность труда, возникают конфликты, открытые и скрытые, у сотрудников нет инициативы – это все признаки выгорания всего коллектива, особенно если раньше было по-другому. Руководители и HR-специалисты, которые ценят сотрудников, должны отслеживать выгорание.

И конечно, мы сами должны нести ответственность за своё ресурсное состояние. И при первых признаках выгорания бороться с ним в зародыше. Если собственных знаний для этого недостаточно, то обращаться к специалисту. Средства, потраченные на своевременную квалифицированную помощь, всегда будут меньше, чем урон от потери эффективности, дееспособности и как следствие – работы.

22 ноября стартует мой онлайн-курс «АнтиВыгорание». Эта авторская методика помогла уже тысячам людей избавиться от выгорания и вернуться к полноценной жизни, в которой хватает энергии на всё запланированное и задуманное. Курс длится 30 дней. В течение месяца нужно выделять всего 10-20 минут в день на теоретический урок и практическое задание. Это могут позволить себе люди даже с самым плотным графиком. Тем более, что после курса этот график автоматически станет менее плотным: вернувшись в своё ресурсное состояние, на выполнение всех тех же задач вы будете тратить меньше времени.

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