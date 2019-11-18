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Google запускает сервис для воспроизведения аудио-новостей (видео)

Google запускает сервис для воспроизведения аудио-новостей (видео)

Компания Google запускает новый сервис для виртуального помощника Google Assistant, который называется Your News Update.

Он использует алгоритмически подобранный новостной поток — такой, который можно встретить в Facebook или новостного канала Google — и трансформирует его в аудиопоток. Чтобы воспроизвести его, достаточно отдать голосовую команду «Listen to the news» помощнику Google Assistant на смартфоне или умной колонке.

В рамках сервиса Your News Update компания Google использует информацию, собранную о пользователе, включая текущее местоположение, чтобы создать серию коротких новостных сообщений от партнёров, у которых компания лицензирует аудио. Google надеется создать экосистему, которую она называет «аудио-сетью». Это будут не столько подкасты, сколько новости, похожие на почасовые обновления новостей, которые можно услышать по радио.

Сервис Your News Update заменяет текущий способ получения обновлений новостей через Assistant, который предлагает простой список источников новостей. С помощью новой системы пользователям предстоит выбрать, какие источники они хотят использовать и в каком порядке они будут воспроизводиться. После того, как сервис будет окончательно запущен, пользователи смогут выбирать между новой системой или оригинальной.

По материалам ITC.ua
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