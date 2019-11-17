В "Укрэнерго" заявили о нехватке полмиллиарда на финансирование "зеленого тарифа"

В НЭК «Укрэнерго» не хватает средств, чтобы выплатить в первой декаде ноября аванс ГП «Гарантированный покупатель» для компенсации его расходов по уплате «зеленого тарифа». Дефицит составляет более 481 млн грн, размер аванса – 821 млн грн.

Об этом сообщает Укрэнерго на своем сайте .

Причиной нехватки средств послужила неравномерность и задолженность по уплате участниками рынка услуги НЭК «Укрэнерго» по передаче электроэнергии. По состоянию на 14 ноября 2019 года эта задолженность составляет более 1,2 млрд грн, а уровень расчетов – 90%.

“Общее недополучение средств за июль-ноябрь из-за приостановки тарифов через суд составляет 406,6 млн грн. Эти средства могут поступить в счет оплаты тарифа на передачу только после соответствующего решения судов”, – заявили в компании.

Справка Finance.ua

С 1 октября 2019 года установлен «зеленый» тариф на электрическую энергию, произведенную с помощью солнечных электростанций (СЭС) частных домохозяйств с мощностью до 30 кВт.

Тариф распространяется на СЭС, которые введены в эксплуатацию:

с 1 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года – 989,62 коп/кВт·ч (без НДС );

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 890,06 коп/кВт·ч (без НДС );

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 552,76 коп/кВт·ч (без НДС );

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года – 524,53 коп/кВт·ч (без НДС );