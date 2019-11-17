В "Укрэнерго" заявили о нехватке полмиллиарда на финансирование "зеленого тарифа"

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В НЭК «Укрэнерго» не хватает средств, чтобы выплатить в первой декаде ноября аванс ГП «Гарантированный покупатель» для компенсации его расходов по уплате «зеленого тарифа». Дефицит составляет более 481 млн грн, размер аванса – 821 млн грн.
Об этом сообщает Укрэнерго на своем сайте.
Причиной нехватки средств послужила неравномерность и задолженность по уплате участниками рынка услуги НЭК «Укрэнерго» по передаче электроэнергии. По состоянию на 14 ноября 2019 года эта задолженность составляет более 1,2 млрд грн, а уровень расчетов – 90%.
“Общее недополучение средств за июль-ноябрь из-за приостановки тарифов через суд составляет 406,6 млн грн. Эти средства могут поступить в счет оплаты тарифа на передачу только после соответствующего решения судов”, – заявили в компании.
С 1 октября 2019 года установлен «зеленый» тариф на электрическую энергию, произведенную с помощью солнечных электростанций (СЭС) частных домохозяйств с мощностью до 30 кВт.
Тариф распространяется на СЭС, которые введены в эксплуатацию:
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