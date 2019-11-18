Virgin Galactic собрала 600 клиентов для космических турполетов

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Компания Virgin Galactic планирует в 2020 году отправить первых космических туристов в суборбитальный полет.
Руководитель отдела коммуникаций Virgin Galactic Алеанна Крейн, сказала: “Уже более 600 клиентов из 60 стран, которые подали заявку на полет. Одна из этих стран – ОАЭ, а часть (туристов) из Дубая”, – говорится в сообщении.
Для запуска рейсов был построен космодром в Нью-Мексико. В этом году проводились переговоры об организации космодрома в аэропорту Аль-Айн. Мухаммед Аль Ахбабі, директор космического агентства ОАЭ пояснил, что Virgin Galactic выбрала аэропорт Аль-Айна через небольшую его загруженность.
Международный аэропорт Аль-Айна — международный пассажирский аэропорт, который расположен на окраине города Аль-Айн (ОАЭ). Один из двух международных аэропортов в эмирате Абу-Даби.
Космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo VSS Unity уже совершил два успешных испытательных полетах – один в декабре 2018 года, а другой в феврале этого года.
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