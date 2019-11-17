Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ будет продлен автоматически

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Контракт на транзит нефти между “Укртранснафтой” и российской “Транснефтью” будет автоматически продлен на 2020 год.
Об этом говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций НАК Нафтогаз Украины.
“Соглашение о транзите нефти действует до 31 декабря 2019 года, а затем автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из сторон не уведомит другую о его расторжении с уведомлением за 6 месяцев. Ни одна из сторон не направила уведомление о прекращении, и соглашение о транзите нефти будет продлено автоматически”, — говорится в документе.
Действующий контракт между Укртранснафтой и Транснефтью, согласно проспекту эмиссии еврооблигаций, был заключен 16 ноября 2004 года.
Этим договором не определены обязательные фиксированные объемы прокачки нефти, они зависят от многих факторов, включая параметры контрактов российских производителей с европейскими покупателями. Ставка тарифа по нему определяется дополнительным соглашением. В 2015−2018 годах она составляла 8,6 евро/т.
В мае 2019 года глава “Укртранснафты” Николай Гавриленко отмечал, что компания заинтересована в подписании нового 10-летнего транзитного контракта с Транснефтью без изменения текущего уровня тарифа.
С 1992 по 2001 годы ежегодный транзит нефти Украиной составлял 49−53 млн тонн. В 2002 году Россия ввела в эксплуатацию первый маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 12 млн т/год, а также нефтепровод к порту Новороссийск мощностью 28 млн т/год. Таким образом, в 2002-2010 годах ежегодный транзит упал до 27−40 млн т. В 2011 году был введен в эксплуатацию второй маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 25 млн т/год и транзит упал до 14−18 млн т/год.
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