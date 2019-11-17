Разумков надеется, что реконструкция аэропорта «Днепр» завершится в 2022 году

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что реконструкция международного аэропорта «Днепр» завершится до весны 2022 года.
Об этом Разумков сказал после презентации проекта реконструкции аэропорта «Днепр» и дорожной карты в Днепре, где он находится с рабочей поездкой.
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«Понятно, что здесь мы видим еще не весь путь, который придется пройти, но начало положено. Надеюсь, что до весны 2022 года Днепр сможет принимать современные воздушные суда. Это даст толчок и для экономического, и для туристического роста города, потому что здесь точно есть что посмотреть», – сказал Разумков.
Он отметил, что в целом проект ему понравился.
Как подчеркнул глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, для областной власти это строительство – один из главных приоритетов. Он надеется, что реконструкция начнется уже в 2020 году.
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