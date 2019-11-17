0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Разумков надеется, что реконструкция аэропорта «Днепр» завершится в 2022 году

Разумков надеется, что реконструкция аэропорта «Днепр» завершится в 2022 году

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что реконструкция международного аэропорта «Днепр» завершится до весны 2022 года.

Об этом Разумков сказал после презентации проекта реконструкции аэропорта «Днепр» и дорожной карты в Днепре, где он находится с рабочей поездкой.

Читайте также: В Мининфраструктуры рассказали, какие аэропорты реконструируют

«Понятно, что здесь мы видим еще не весь путь, который придется пройти, но начало положено. Надеюсь, что до весны 2022 года Днепр сможет принимать современные воздушные суда. Это даст толчок и для экономического, и для туристического роста города, потому что здесь точно есть что посмотреть», – сказал Разумков.

Он отметил, что в целом проект ему понравился.

Как подчеркнул глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, для областной власти это строительство – один из главных приоритетов. Он надеется, что реконструкция начнется уже в 2020 году.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.