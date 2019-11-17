Плановое отключение электроэнергии в городах Украины: украинцы запасаются источниками бесперебойного питания

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Украинцы нашли способ решения проблем, которые возникают в связи с плановыми отключениями электричества в городах. На помощь пользователям в спасении бытовой и компьютерной техники, работающей от электросети, пришли источники бесперебойного питания (ИБП).
Причины востребованности ИБП
Повышению спроса на эти устройства способствовали такие факторы:
Особый интерес к покупке бесперебойников разной мощности проявили пользователи, работа которых напрямую связана с эксплуатацией электрифицированного строительного, ремонтного и садового инструмента, компьютерной техники и бытовых девайсов.
На что способен бесперебойник: почему так важно иметь ИБП дома и на работе
Бесперебойники принадлежат к категории устройств, которые обязательно должно быть в каждом помещении, оснащенном электроприборами. При этом мотивацией к покупке ИБП не обязательно должны выступать частые проявления нестабильности электросети. Покупка бесперебойника целесообразна даже если сеть преимущественно работает без сбоев и проблем.
Главные задачи источника – это:
Практически универсальные возможности делают ИБП важным атрибутом современного жилья и не только. Не удивительно, что украинцы в последнее время начали активно закупать бесперебойники для домов и квартир, дач и офисов.
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