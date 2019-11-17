Плановое отключение электроэнергии в городах Украины: украинцы запасаются источниками бесперебойного питания

Украинцы нашли способ решения проблем, которые возникают в связи с плановыми отключениями электричества в городах. На помощь пользователям в спасении бытовой и компьютерной техники, работающей от электросети, пришли источники бесперебойного питания (ИБП).

Причины востребованности ИБП

Повышению спроса на эти устройства способствовали такие факторы:

участившиеся отключения света в связи с проведением диагностических работ в регионах;

перебои в работе сети, связанные с ремонтом или заменой устаревшего оснащения;

увеличенная вероятность появления проблем в работе системы энергоснабжения из-за похолодания и ухудшения погодных условий.

Особый интерес к покупке бесперебойников разной мощности проявили пользователи, работа которых напрямую связана с эксплуатацией электрифицированного строительного, ремонтного и садового инструмента, компьютерной техники и бытовых девайсов.

На что способен бесперебойник: почему так важно иметь ИБП дома и на работе

Бесперебойники принадлежат к категории устройств, которые обязательно должно быть в каждом помещении, оснащенном электроприборами. При этом мотивацией к покупке ИБП не обязательно должны выступать частые проявления нестабильности электросети. Покупка бесперебойника целесообразна даже если сеть преимущественно работает без сбоев и проблем.

Главные задачи источника – это:

Защита бытовых приборов от воздействия токов КЗ (короткого замыкания). Гаджеты обеспечивают работу техники даже при условии отключения электроэнергии и предотвращают ее выход из строя в результате короткого замыкания. По ссылке можно заказать источник бесперебойного питания Eaton с поддержкой защиты от КЗ и другими полезными опциями.

Гарантия непрерывной работы IP-технологий даже в случае отсутствия доступа к сети питания. Злоумышленники часто используют метод обесточивания помещений, чтобы не попасть в объектив камер видеонаблюдения. Этот способ теряет эффективность, если работу системы наблюдения обеспечивает мощный ИБП .

Обеспечение возможности корректного выключения компьютерной техники и сохранения важной информации в случае внепланового сбоя в работе централизованной электрической сети. Бесперебойник позволяет быстро закрыть используемые программы, сохранить документы и выключить ПК в соответствии с правилами техники безопасности.

Защита электрического оборудования от скачков напряжения в сети. Бесперебойники часто оснащены встроенными стабилизаторами, которые нормализуют входящее напряжение и не позволяют проявлениям нестабильности электросети привести к сбоям в работе электроприборов или к выходу последних из строя.

Практически универсальные возможности делают ИБП важным атрибутом современного жилья и не только. Не удивительно, что украинцы в последнее время начали активно закупать бесперебойники для домов и квартир, дач и офисов.