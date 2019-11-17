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Украинские банки будут отчитываться перед США о счетах американских компаний

Украинские банки будут отчитываться перед США о счетах американских компаний

С 16 ноября в Украине начал действовать закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA). Отныне украинские банки ежегодно будут передавать в контролирующие органы США информацию о счетах американских налогоплательщиков.

«Специалисты закон FATCA воспринимают как принцип, что все передают информацию США. Тогда как США не обмениваются ею ни с кем» – прокомментировала положения закона юрист ILF Анна Стебаева в интервью Mind.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) помогает правительству США контролировать оплату налогов с доходов за рубежом.

Отныне украинские банки раз в год должны передавать информацию об американских налогоплательщиках непосредственно в контролирующие органы США.

Украина отчитается обо всех счетах американских лиц и компаний, конечными бенефициарами которых является хотя бы одно лицо с американским гражданством.

В частности, такой отчет будет включать в себя информацию о состоянии счета, общую валовую сумму поступлений от продажи имущества, данные о процентах по депозитам, и тому подобное.

Эксперт подчеркнула, что украинский бизнес не должен почувствовать никакой разницы в работе с американскими партнерами, за исключением контрагентов, использующих украинские банки для уклонения от уплаты налогов в США. При обнаружении сотрудничества с такими лицами и компаниями, заключенные соглашения могут быть признаны недействительными, а украинскую сторону могут привлечь к судебному процессу и отказать в получении американской визы.

Многие эксперты считают, что ратификация FATCA в Украине – первый шаг по дальнейшему введению в Украине CRS (Common Reporting Standard) – международной системы обмена налоговой и финансовой информации, говорит Стебаева.

По материалам Mind
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