В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсий

Сегодня, 19 ноября, заработало автоматическое взаимодействие между реестрами Министерства юстиции Украины и Пенсионного Фонда Украины. Это электронное взаимодействие в рамках национальной системы «Трембита».

Об этом говорится на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Преимущества Системы “Трембита” – позволяет оперативно информировать Пенсионный фонд Украины со стороны Министерства юстиции Украины о факте смерти гражданина.

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Это позволяет своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии.

Как было раньше. Процесс передачи данных происходил вручную. Это было долго (данные в Пенсионный Фонд передавались в течение десяти рабочих дней) и с риском субъективных технических ошибок. Новое взаимодействие сделает невозможными любые махинации с пенсиями умерших людей.

Как сейчас. Новое взаимодействие позволяет гражданам оперативно получать выплаты на погребение, а государству – контролировать выплату средств и избегать неправомерных выплат.

Справка Finance.ua:

В третьем квартале 2019 года размер средней пенсии украинцев составил 3019 гривен.