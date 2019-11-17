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Хакеры взломали оффшорный Cayman National Bank, утечку данных сравнивают с "панамским архивом"

Хакеры взломали оффшорный Cayman National Bank, утечку данных сравнивают с "панамским архивом"

Оффшорный Cayman National Bank на острове Мэн подтвердил утечку данных в результате взлома, по данным СМИ, объем украденных данных сопоставим с “панамским архивом”.

Об этом сообщается на сайте банка.

“Расследование инцидента продолжается. Cayman National Bank сотрудничает с правоохранительными органами с целью выявления виновных. Предпринимаются соответствующие меры, чтобы обеспечить защиту клиентов банка”, – говорится в сообщении.

В то же время в банке не сообщили о масштабе утечки данных. По данным издания UnicornRiot, объем украденных данных сопоставим с “панамским архивом”.

Хакеры, по данным UnicornRiot, получили доступ к данным и счетам по меньшей мере 3800 компаний, фондов и физлиц. Речь идет в том числе о клиентах с Кипра, Великобритании и Британских Виргинских островов.

О взломе и утечке данных 17 ноября сообщил сайт Motherboard, ответственность за кражу данных взял на себя хакер Финеас Фишер. Он назвал атаку политически мотивированной и призвал других хакеров присоединиться к “борьбе с неравенством и капитализмом”.

Отмечается, что Фишера связывают с группировкой Anonymous (действует с 2003 года).

Фишер брал на себя ответственность за взлом британско-немецкого производителя систем видеонаблюдения Gamma Group и за атаку на серверы итальянской Hacking Team, которая выпускает софт для взлома на заказ полиции и спецслужб. В 2016 году при попытке военного переворота в Турции Фишер заявил о взломе компьютеров правящей партии страны.

Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые ранее обнародовали проект “Панама Пейперз”, получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали “Пэрэдайз Пейперз” или “Документы из райских островов “.

Напомним, информация о 200 тысячах компаний попала в консорциум в результате утечки архива документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, который получил название panama papers. Данные около года назад передал журналистам аноним, который использует псевдоним Джон Доу.

В документах “Пэрэдайз Пейперс” также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать “Рошен” в “слепой траст”, а чтобы минимизировать налоги.

По материалам Економічна Правда
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