Минфин занял 1,33 млрд грн, ставки по госдолгу снизили ниже 14% годовых

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Министерство финансов Украины во время традиционного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 1,32 миллиарда гривен.
Такие данные содержатся в результатах аукциона, состоявшегося 19 ноября.
В частности, Минфин продал облигации сроком на 3 месяца, 1 и 2 года. По трехмесячным облигациям ставка составила 13,95% годовых, по 1-летним – 13,46% годовых, а по двухлетним – 13,5% годовых.
«Высокий спрос на государственные облигации и эффективная политика Министерства финансов по управлению государственным долгом, позволили в очередной раз снизить стоимость заимствований», – прокомментировали в Минфине.
Отметим, что на предыдущей неделе Минфин продал облигаций на 10,9 миллиарда гривен. Подавляющее большинство поступлений тогда обеспечили валютные облигации в долларах.
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