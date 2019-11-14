В Черногории украинцев заподозрили в похищении 138 тысяч евро из банкоматов

Мужчины, используя технические средства, подключались к банкоматам одного из коммерческих банков и «заказывали» для снятия деньги, которые были в устройстве.

В полиции заявили, что злоумышленникам удалось получить деньги на общую сумму около 138 тысяч евро — 30 тысяч евро в Будве, около 45 тысяч в Тивате и 63 тысячи в Подгорице.

На момент идентификации подозреваемых они не находились на территории Черногории, поэтому их объявили в розыск.

Позже двое подозреваемых были арестованы при въезде в Черногорию на пограничном переходе и были доставлены в прокуратуру в Подгорице.