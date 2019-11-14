Госбанки закончили 3 квартал с рекордной прибылью

Государственные банки в III квартале 2019 года получили более 30 млрд грн прибыли, что вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“По итогам третьего квартала 2019 года банки государственного сектора получили доход более 30 млрд грн, что вдвое больше, чем прибыль государственных банков за весь прошлый год”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 октября 2019 года прибыль государственных банков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора. При этом более половины всей прибыли банков сформировало АО КБ «ПриватБанк» – 27 млрд грн.

В третьем квартале продолжилась тенденция активного роста потребительского кредитования, которое ввиду высокого спроса остается одним из самых доходных источников для банков. Объем кредитов физических лиц в банках государственного сектора в третьем квартале увеличился более чем на 3 млрд грн, или на 6,5%, что в свою очередь положительно повлияло на качество кредитного портфеля.

В министерстве отмечают, что третий квартал также характеризовался существенным ростом депозитов корпоративного сектора, объем которых по сравнению с 1 июля 2019 года вырос на 15 млрд грн.

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