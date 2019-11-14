0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Госбанки закончили 3 квартал с рекордной прибылью

Госбанки закончили 3 квартал с рекордной прибылью

Государственные банки в III квартале 2019 года получили более 30 млрд грн прибыли, что вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“По итогам третьего квартала 2019 года банки государственного сектора получили доход более 30 млрд грн, что вдвое больше, чем прибыль государственных банков за весь прошлый год”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 октября 2019 года прибыль государственных банков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора. При этом более половины всей прибыли банков сформировало АО КБ «ПриватБанк» – 27 млрд грн.

В третьем квартале продолжилась тенденция активного роста потребительского кредитования, которое ввиду высокого спроса остается одним из самых доходных источников для банков. Объем кредитов физических лиц в банках государственного сектора в третьем квартале увеличился более чем на 3 млрд грн, или на 6,5%, что в свою очередь положительно повлияло на качество кредитного портфеля.

В министерстве отмечают, что третий квартал также характеризовался существенным ростом депозитов корпоративного сектора, объем которых по сравнению с 1 июля 2019 года вырос на 15 млрд грн.

Finance.ua запустил сервис, с помощью которого каждый читатель нашего портала сможет проверять свой кредитный рейтинг абсолютно бесплатно.

Узнать свой кредитный рейтинг

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.