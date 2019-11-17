Инженеры создали голограмму, которую можно почувствовать на ощупь (видео)

Исследователи из Сассекского университета (Германия) нашли способ создать голограммы, которые можно не только видеть, но и слышать и даже почувствовать на ощупь.

Об этом свидетельствует опубликованная статья об устройстве “Мультимодальный дисплей акустических ловушек” (MATD) в журнале Nature.

Устройство работает с помощью ультразвуковых волн, удерживая и перемещая полистироловый шарик шириной два миллиметра по воздуху. Шарик прорисовывает форму объекта в трех измерениях, а светодиоды загораются красным, зеленым и синим светом.

Поскольку шарик движется быстро, человеческий глаз видит только готовую форму — убедительную иллюзию, которая не отличается от быстрой серии кадров, что похоже на движущееся изображение.

“Наша новая технология черпает вдохновение из старых телевизоров, которые так быстро сканирует один цветной луч вдоль экрана, что мозг регистрирует его как одно изображение”, — сказал исследователь Рюдзи Хираяма в пресс-релизе.

“Наш прототип делает то же самое, используя цветные частицы, которые могут перемещаться так быстро в любом месте 3D пространства, что невооруженный глаз видит объемное изображение в воздухе”, — добавил он.

Использование ультразвуковых волн позволяет устройству производить слышимые шумы, а также создавать физические ощущения при прикосновении к шарику.

“Даже если человек не слышит ультразвук, он все равно является механической волной и несет энергию в воздухе, — говорится в пресс-релизе исследователя Диего Мартинеса Плазенсии. – Наш прототип направляет и фокусирует эту энергию, которая затем может стимулировать ваши уши к прослушивания звука или стимулировать вашу кожу к физическим ощущениям”.

Исследователи предполагают, что в будущих версиях устройства будут использоваться несколько шариков для создания еще более подробных голограмм. И, возможно, еще более захватывающим, чем сам прототип, является тот факт, что в отличие от многих передовых технологий, этот прототип может не вызывать особых трудностей при переходе к рынку потребления.