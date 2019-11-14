США снова продлили лицензии на работу американских компаний с Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа продлила еще на 90 дней разрешение на работу американских компаний с Huawei.

Об этом сообщает Reuters.

В правительстве подчеркивают, что очередное продление лицензии Huawei – временная мера, направленная на защиту американских компаний и потребителей, которые не могут резко отказаться от услуг китайского техногиганта.

«Департамент будет продолжать строго контролировать экспорт чувствительных технологий, чтобы гарантировать, что наши инновации не будут использованы теми, кто угрожает нашей национальной безопасности», — добавил министр торговли США Уилбур Росс.

В Huawei считают, что новое временное разрешение существенно не повлияет на работу компании в США.