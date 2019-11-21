С 1 декабря меняются правила строительства жилья (инфографика)

С первого декабря меняют строительные нормы (ГСН) по проектированию жилых домов. С этого числа они официально вступают в силу.

Об этом сообщил Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.

Нововведение:

Разрешается делать кухни-ниши и кухни-гостиные в квартирах;

повышаются требования к энергоэффективности жилья;

вводятся обязательные лифты от 4 этажа включительно (от 3-го – рекомендуется);

убираются обязательные радиоточки в каждой квартире;

разрешается проектировать встроенные общественные заведения выше 3-го этажа.

Нормы ГСН распространяются на новое строительство и реконструкцию жилых домов до 73,5 м (выше – высотное строительство), как одноквартирных, так и многоквартирных, а также специализированных и общежитий.

Справка Finance.ua: