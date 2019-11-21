С 1 декабря меняются правила строительства жилья (инфографика)

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С первого декабря меняют строительные нормы (ГСН) по проектированию жилых домов. С этого числа они официально вступают в силу.
Об этом сообщил Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.
Нововведение:
Нормы ГСН распространяются на новое строительство и реконструкцию жилых домов до 73,5 м (выше – высотное строительство), как одноквартирных, так и многоквартирных, а также специализированных и общежитий.
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