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Суд подтвердил законность неплатежеспособности банка Жвании и Мартыненко

Суд подтвердил законность неплатежеспособности банка Жвании и Мартыненко

Суд отказал в удовлетворении жалоб владельцев существенного участия в “Банке” и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым была подтверждена законность решения Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в решении Шестого апелляционного административного суда, передает пресс-служба НБУ.

ОООПФК “Энергоинвест” в сентябре 2017 года обратилось с иском к НБУ, в котором просило признать противоправным и отменить решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

29 мая 2019 года Окружной административный суд Киева пришел к выводу, что НБУ законно принял решение о выводе банка с рынка.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец и третьи лица на стороне истца обжаловали это решение в апелляционном порядке.

Однако апелляционный суд отклонил их требования.

Нацбанк 24 апреля 2017 года решил отнести Диамантбанк к категории неплатежеспособных.

Главным основанием такого решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до 1/3 минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами НБУ, а также из-за невыполнения банком в соответствующий срок плана реструктуризации, которым были предусмотрены меры по его докапитализации.

По материалам Економічна Правда
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