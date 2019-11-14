Герус заявил, что Украина сэкономит на импорте э/э из РФ 2 млрд грн ежемесячно

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что благодаря импорту электроэнергии из РФ Украина будет экономить по 2 млрд грн ежемесячно.
Об этом он сообщил в FACEBOOK.
«Цена электроэнергии в ноябре на 20% ниже, чем в июле-августе. Рынок демонополизируется, олигархическая рента, которую платит вся страна, уменьшается. Импорт электроэнергии из РФ составляет от 18 МВт (ночью) до 102 МВт (днем), что при нашем потреблении 14 000 МВт – 19 000 МВт составляет от 0,13% до 0,54% нашего потребления… Совокупная экономия составит более 2 млрд грн в месяц», – написал Герус.
Немало экспертов в этой отрасли уверены, что нардеп лоббирует интересы Игоря Коломойского: первой закупать дешевый ресурс начала именно компания олигарха. Мнения экспертов против решения Геруса сводятся к четырем пунктам:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитовВчера, 13:00 - 5175 27
Кредит в наследство: кто должен платитьВчера, 09:12 - 33529 8
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПам4 ч. назад - 1080 7
Wizz Air предлагает отказаться от бизнес-класса в самолетахВчера, 19:12 - 800 5
Герус заявил, что Украина сэкономит на импорте э/э из РФ 2 млрд грн ежемесячноОколо часа назад - 388 4
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитовВчера, 13:00 - 5175 27
Межбанк: с курсом сыграли злую шуткуВчера, 18:30 - 4091
Что готовят владельцам еврономеров5 ч. назад - 2267
Украинцы смогут снимать наличные в кассах магазиновВчера, 12:07 - 2237
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 14:02 - 1682
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаВчера, 12:38 - 1038 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)Позавчера, 12:10 - 1518
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 742
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1166 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1119