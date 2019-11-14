Герус заявил, что Украина сэкономит на импорте э/э из РФ 2 млрд грн ежемесячно

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что благодаря импорту электроэнергии из РФ Украина будет экономить по 2 млрд грн ежемесячно.

Об этом он сообщил в FACEBOOK.

«Цена электроэнергии в ноябре на 20% ниже, чем в июле-августе. Рынок демонополизируется, олигархическая рента, которую платит вся страна, уменьшается. Импорт электроэнергии из РФ составляет от 18 МВт (ночью) до 102 МВт (днем), что при нашем потреблении 14 000 МВт – 19 000 МВт составляет от 0,13% до 0,54% нашего потребления… Совокупная экономия составит более 2 млрд грн в месяц», – написал Герус.

Немало экспертов в этой отрасли уверены, что нардеп лоббирует интересы Игоря Коломойского: первой закупать дешевый ресурс начала именно компания олигарха. Мнения экспертов против решения Геруса сводятся к четырем пунктам: