В октябре транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 40%

Транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины по итогам октября сократились до 8,7 тысяч тонн – на 41% по сравнению с объемами октября прошлого года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования “Консалтинговой группы А-95”.

Отмечается, что все транзитные перевозки нефтепродуктов осуществлялись в направлении Молдовы.

“За октябрь было транзитировано 7,7 тысяч тонн дизтоплива – это на 3,9 тысяч тонн больше показателя сентября этого года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси. Транзит бензинов в октябре составил 1 тыс. тонн. Весь ресурс был отправлен из Беларуси в Молдову”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за 10 месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 92,3 тысячи тонн – это на 26% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.