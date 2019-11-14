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Qatar Airways распродает 3 дня билеты эконом-класса из Киева

Qatar Airways распродает 3 дня билеты эконом-класса из Киева

Qatar Airways распродает 3 дня билеты эконом-класса из Киева. Акция «Откройте неизведанный мир» со скидкой до 30% от тарифов.

Об этом сказано на сайте компании.

Распродажа продлится – до 21 ноября 2019 года.

Акция действует на вылеты – с 1 декабря 2019 года по 30 июня 2020 года.

Цены в обе стороны на вылеты из Киева в эконом-классе:

Маскат — от 13 000 грн;

Салала — от 13 000 грн;

Кувейт — от 13 200 грн;

Нагпур — от 16 800 грн;

Дар-эс-Салам — от 17 500 грн;

Виндхук — от 18 100 грн;

Килиманджаро — от 18 600 грн;

Лагос — от 20 100 грн;

Манила — от 20 400 грн;

Дананг — от 20 700 грн.

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Багаж – перевозка 7 кг ручной клади, 30 кг багажа, питание на всех перелетах, возможность использования системы развлечений на борту.

По материалам Finance.UA
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