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Qatar Airways распродает 3 дня билеты эконом-класса из Киева. Акция «Откройте неизведанный мир» со скидкой до 30% от тарифов.
Об этом сказано на сайте компании.
Распродажа продлится – до 21 ноября 2019 года.
Акция действует на вылеты – с 1 декабря 2019 года по 30 июня 2020 года.
Цены в обе стороны на вылеты из Киева в эконом-классе:
Маскат — от 13 000 грн;
Салала — от 13 000 грн;
Кувейт — от 13 200 грн;
Нагпур — от 16 800 грн;
Дар-эс-Салам — от 17 500 грн;
Виндхук — от 18 100 грн;
Килиманджаро — от 18 600 грн;
Лагос — от 20 100 грн;
Манила — от 20 400 грн;
Дананг — от 20 700 грн.
Багаж – перевозка 7 кг ручной клади, 30 кг багажа, питание на всех перелетах, возможность использования системы развлечений на борту.
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