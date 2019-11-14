Glovo отныне будет работать в Киевской области (карта)

Сегодня, 18 ноября сервис быстрой курьерской доставки Glovo начинает работу в Киевской области, а именно в Киево-Святошинском районе.

Об этом сообщила Finance.ua. пресс-служба компании.

Зона покрытия сервиса – территория Софиевской Борщаговки в пределах улиц Соборной, Киевской и Яблоневой, а также город Вишневое, где зона покрытия достигает улиц Ломоносова и Железнодорожной.

Воспользоваться сервисом Glovo:

необходимо загрузить приложение с App Store или Google Play на свой смартфон;

создать учетную запись, добавить платежную карту при желании платить по безналу;

выбрать тип услуги и оформить заказ.

Напомним, что в Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года. Сейчас доставляет что угодно уже в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове и Черкассах.

Кулинарные предпочтения клиентов Glovo:

Американская и итальянская кухня.

Львовяне больше любят уличную еду, одесситы чаще всего заказывают японскую кухню, а харьковчане являются сторонниками здорового питания.

Карта покрытия Glovo в Вишневом и Софиевской Борщаговке

Справка Finance.ua.

Сегодня доставкой Glovo пользуются более 1,8 млн пользователей ежемесячно по всему миру, а количество ассоциированных партнеров достигает 20 000.