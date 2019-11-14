Glovo отныне будет работать в Киевской области (карта)

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Сегодня, 18 ноября сервис быстрой курьерской доставки Glovo начинает работу в Киевской области, а именно в Киево-Святошинском районе.
Об этом сообщила Finance.ua. пресс-служба компании.
Зона покрытия сервиса – территория Софиевской Борщаговки в пределах улиц Соборной, Киевской и Яблоневой, а также город Вишневое, где зона покрытия достигает улиц Ломоносова и Железнодорожной.
Воспользоваться сервисом Glovo:
Напомним, что в Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года. Сейчас доставляет что угодно уже в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове и Черкассах.
Кулинарные предпочтения клиентов Glovo:
Карта покрытия Glovo в Вишневом и Софиевской Борщаговке
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