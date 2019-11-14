Yahoo Japan и мессенджер Line объединяются в техно-гиганта ценой в $30 миллиардов

Крупные интернет-корпорации Японии Yahoo Japan и Line Corp (создатель одноименного мессенджера), подписали соглашение об объединении.

Соглашение между компаниями предусматривает, что Softbank (материнская компания Yahoo Japan) и Naver (материнская компания Line), получат по 50% в совместном предприятии.

С помощью этого слияния Softbank надеется создать «$30-миллиардного техно-гиганта».

За счет объединения компании надеются расширить свой онлайн-бизнес. В частности, речь идет о продажах через онлайн-магазины, рекламе и мобильных приложениях. Также стороны планируют развивать сотрудничество в сфере онлайн-платежей.

Процесс слияния компаний завершится в октябре 2020 года. После объединения объем совокупных продаж новой компании превысит показатели другого японского интернет-гиганта Rakuten.