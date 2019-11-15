Кредит в наследство: кто должен платить

Пресс-центр судебной власти Украины рассказал , как быть, когда наследодатель оставил имущество, до сих пор находящееся в кредите.

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Как действует банк в случае смерти заемщика:

начисление процентов останавливается со дня смерти заемщика. Для этого наследники должны письменно уведомить об этом кредитора и предоставить соответствующие документы;

если начисления продолжались, наследник имеет право требовать уменьшения суммы долга;

займ замораживается на полгода для выяснения, кто будет платить кредит после принятия наследства;

после принятия наследства нужно сразу обратиться в банк и определить график выплат;

если наследник отказался от уплаты кредита, банк-кредитор имеет право обратиться в суд.

Приняв “наследство с кредитом”, лицо имеет обязанность рассчитаться с долгами, однако лишь при условии, что банк уведомил наследника об имеющейся задолженности в соответствующие сроки:

в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или мог узнать об открытии наследства, независимо от наступления срока требования;

в течение одного года от наступления срока требования – если банк не знал и не мог знать об открытии наследства.

Если банк пропустил срок на обращение, лицо может быть освобождено от уплаты долга.

Кто должен выплачивать кредит за умершего наследодателя

оплатить кредитные долги должны наследники первой очереди – супруг, дети или родители наследодателя, а также те, кто указан в завещании.

если супруги развелись, то обязательства не переходят на бывшего мужа или жену;

если человек не состоял в браке, у него нет детей – займ придется возвращать родителям.

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