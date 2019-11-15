Кредит в наследство: кто должен платить

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Пресс-центр судебной власти Украины рассказал, как быть, когда наследодатель оставил имущество, до сих пор находящееся в кредите.
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Как действует банк в случае смерти заемщика:
Приняв “наследство с кредитом”, лицо имеет обязанность рассчитаться с долгами, однако лишь при условии, что банк уведомил наследника об имеющейся задолженности в соответствующие сроки:
Если банк пропустил срок на обращение, лицо может быть освобождено от уплаты долга.
Кто должен выплачивать кредит за умершего наследодателя
Как погасить кредит если нет денег? Мы расскажем о том, как можно решить такую ситуацию без судов.
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