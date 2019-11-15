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Кредит в наследство: кто должен платить

Кредит в наследство: кто должен платить

Пресс-центр судебной власти Украины рассказал, как быть, когда наследодатель оставил имущество, до сих пор находящееся в кредите.

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Как действует банк в случае смерти заемщика:

  • начисление процентов останавливается со дня смерти заемщика. Для этого наследники должны письменно уведомить об этом кредитора и предоставить соответствующие документы;
  • если начисления продолжались, наследник имеет право требовать уменьшения суммы долга;
  • займ замораживается на полгода для выяснения, кто будет платить кредит после принятия наследства;
  • после принятия наследства нужно сразу обратиться в банк и определить график выплат;
  • если наследник отказался от уплаты кредита, банк-кредитор имеет право обратиться в суд.

Как погасить кредит

Приняв “наследство с кредитом”, лицо имеет обязанность рассчитаться с долгами, однако лишь при условии, что банк уведомил наследника об имеющейся задолженности в соответствующие сроки:

  • в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или мог узнать об открытии наследства, независимо от наступления срока требования;
  • в течение одного года от наступления срока требования – если банк не знал и не мог знать об открытии наследства.

Если банк пропустил срок на обращение, лицо может быть освобождено от уплаты долга.

Кто должен выплачивать кредит за умершего наследодателя

  • оплатить кредитные долги должны наследники первой очереди – супруг, дети или родители наследодателя, а также те, кто указан в завещании.
  • если супруги развелись, то обязательства не переходят на бывшего мужа или жену;
  • если человек не состоял в браке, у него нет детей – займ придется возвращать родителям.

Как погасить кредит если нет денег? Мы расскажем о том, как можно решить такую ситуацию без судов.

Нечем платить по кредиту. Как быть?

По материалам Finance.UA
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