Audi представила новый седан S8 (фото)

Немецкая компания Audi обновила свой флагманский седан в «заряженной» версии S8.

Обновленный седан получил 4-литровый битурбо-двигатель V8 с гибридной технологии. Его мощность составляет 571 л.с. при максимальном крутящем моменте 800 Нм. В паре с силовым агрегатом работает 8-диапазонная АКПП и система полного привода.

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Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а для разгона до «сотни» требуется всего 3,8 секунды.

Мягкая гибридная технология, которой оснащен «заряженный» седан Audi S8, включает в себя 48-вольтный стартер-генератор и литий-ионный аккумулятор. Данная система дает возможность ехать на невысокой скорости исключительно на электрической тяге и экономить до 0,8 литра топлива на 100 км пути.

Обновленный седан Audi S8 отличается от стандартной модели модернизированными бамперами, глянцевыми накладками на внешних зеркалах и порогах, 21-дюймовыми дисками с другим рисунком и двумя овальными патрубками выхлопной системы. В салоне автомобиля можно найти акценты из матового алюминия и углеволокна, кресла с развитой боковой поддержкой, вентиляцией и подогревом.

Также новинке будет доступна активная пневмоподвеска, которая работает в паре с фронтальной камерой. Электроника может отслеживать неровности дороги, после чего она меняет положение каждого из колес благодаря электроприводу. Кроме этого, в оснащении обновленного Audi S8 будет находиться 38 различных электронных ассистентов, интеллектуальный круиз-контроль и будут доступны пять режимов езды.