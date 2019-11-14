Все смартфоны Xiaomi дороже $300 в 2020 году получат поддержку 5G

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Соучредитель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал о планах компании по развитию семейства смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).
Как отметил Цзюнь, все аппараты модельного ряда 2020 года стоимостью более 2000 юаней (приблизительно 285–300 долларов США) получат поддержку 5G. Таким образом, в сетях пятого поколения смогут функционировать смартфоны Xiaomi среднего уровня.
Руководитель компании также сообщил, что на следующий год запланирован анонс как минимум десяти 5G-аппаратов. Причём относительно недорогие модели начнут появляться уже в первой половине 2020-го.
В целом, Xiaomi намерена активно развивать и продвигать на рынке продукты, рассчитанные на работу в сетях 5G. Такие устройства будут выпускаться в том числе под брендом Redmi.
По оценкам IDC, в третьем квартале текущего года в Китае было реализовано около 485 тыс. смартфонов для сотовых сетей пятого поколения. В список ведущих поставщиков таких аппаратов входят Vivo, Samsung, Huawei, Xiaomi и ZTE с долями 54,3 %, 29,0 %, 9,5 %, 4,6 % и 1,5 % соответственно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Добыча газа в Украине втрое меньше мирового уровняВчера, 18:29 - 595 5
5 способов узнать настоящий пробег б/у автомобиляВчера, 06:32 - 2819 4
Европейцы назвали самый безопасный автомобиль, отобравший рекорд у VolvoВчера, 22:06 - 630 2
Е-правами смогут воспользоваться лишь четверть водителей — ФедоровПозавчера, 15:49 - 3855 2
Мобильное приложение сможет предупредить сердечный приступВчера, 23:01 - 223 1
Квитанция на оплату коммунальных услуг изменится (образец)Вчера, 20:03 - 7264
Есть два сценария, - Милованов о курсе доллара в следующем годуВчера, 10:01 - 4654 1
Правила получения монетизированных субсидийВчера, 12:00 - 3922
Китайцы 8 лет обманывали AppleВчера, 09:01 - 2186
Ничего личного: работодателям запретят спрашивать на собеседовании о семье и планахВчера, 17:13 - 838 1
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 458
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 863 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 871
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2174 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2423