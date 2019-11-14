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Все смартфоны Xiaomi дороже $300 в 2020 году получат поддержку 5G

Все смартфоны Xiaomi дороже $300 в 2020 году получат поддержку 5G

Соучредитель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал о планах компании по развитию семейства смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Как отметил Цзюнь, все аппараты модельного ряда 2020 года стоимостью более 2000 юаней (приблизительно 285–300 долларов США) получат поддержку 5G. Таким образом, в сетях пятого поколения смогут функционировать смартфоны Xiaomi среднего уровня.

Руководитель компании также сообщил, что на следующий год запланирован анонс как минимум десяти 5G-аппаратов. Причём относительно недорогие модели начнут появляться уже в первой половине 2020-го.

В целом, Xiaomi намерена активно развивать и продвигать на рынке продукты, рассчитанные на работу в сетях 5G. Такие устройства будут выпускаться в том числе под брендом Redmi.

По оценкам IDC, в третьем квартале текущего года в Китае было реализовано около 485 тыс. смартфонов для сотовых сетей пятого поколения. В список ведущих поставщиков таких аппаратов входят Vivo, Samsung, Huawei, Xiaomi и ZTE с долями 54,3 %, 29,0 %, 9,5 %, 4,6 % и 1,5 % соответственно.

По материалам 3dnews.ru
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