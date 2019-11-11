В Киеве милиция задержала преступную группу «коллекторов» (фото, видео)

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По сообщению Национальной полиции, в течение двух последних месяцев в полицию поступило несколько заявлений от граждан: неизвестные лица, угрожая насилием, повреждением имущества, незаконным лишением свободы, требуют вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг.
Об этом сообщает Нацполиция на своем “сайте”: https: //www.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/u-kijevi-policziya-zatrimala-zlochinnu-grupu-kolektoriv/.
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«Установлено, что группа лиц разработала преступную «схему», по которой разыскивались граждане и под предлогом деятельности коллекторской фирмы у этих граждан требовали деньги. Как правило, эти суммы были от 5 до 250 тысяч долларов США», – рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Установив дату, время и место встречи одного из пострадавших с участником преступной группировки, следователи Главного следственного управления Нацполиции, оперативники Управления стратегических расследований полиции в городе Киеве задержали злоумышленника. Задержание проводилось при участии полка особого назначения «Киев» при процессуальном руководстве Генпрокуратуры.
С места происшествия правоохранители изъяли 10 тысяч долларов США, которые потерпевший, опасаясь физической расправы, передал фигуранту в качестве возврата части несуществующего долга. Впоследствии задержали еще троих сообщников задержанного злоумышленника, которые обеспечивали силовую поддержку деятельности преступной организации.
«В состав преступной группировки входили восемь мужчин, два из них – это бывшие работники правоохранительных органов. Сейчас четыре человека задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще четверо – объявлены в розыск», – сообщил глава Нацполиции.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
По месту жительства задержанных проведены обыски. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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