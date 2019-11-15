В Украине строится более двух тысяч новых ЖК

В Украине строится более двух тысяч жилых комплексов. Лидерами по строительству нового жилья остаются Киев и область.

Об этом сообщила управляющая партнерша бизнес-ассоциации RED Community Татьяна Шульга-Забельская.

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По ее словам, времена, когда застройщики могли выйти на площадку и строить только за счет привлеченных средств инвесторов, прошли.

“В настоящее время для стабильного девелопмента и предотвращения любых кризисных явлений, застройщик должен иметь собственную финансовую базу (“финансовое плечо”) для вложения в проект”, – отметила Шульга-Забельская.

По ее данным, сейчас в Украине строится более 2000 жилых комплексов. Лидерами по количеству ЖК являются:

Киев и Киевская область – около 330 объектов строительства;

Львов – почти 290;

Харьков – 121;

Ивано-Франковск – 105;

Хмельницкий – 101;