Китай испытал собственный марсоход

Китайское национальное космическое управление официально сообщило о том, что его инженеры успешно испытали марсоход, который в дальнейшем будет использован для исследования Марса. По планам Китая, устройство будет отправлено на Красную планету уже в следующем году.

В рамках проходившего испытания, устройство было поднято на высоту 70 м при помощи крана, после чего оно успешно приземлилось “со скоростью, соответствующей гравитации Марса”. При этом что важно, китайская сторона пока не раскрывает подробностей о собственной миссии полета на Марс — известно лишь, что ее запуск планируется в 2020 году.

”Сегодняшние испытания — важная веха в исследовании Красной планеты. Первая китайская миссия к Марсу будет осуществлена в соответствии с планом. Освоение дальнего космоса — сокровенная мечта всего человечества. Китай считает, что международное сотрудничество в этой области должно осуществляться на равноправной и толерантной основе таким образом, чтобы результатами прогресса в сфере аэрокосмических технологий могли воспользоваться все без исключения”, — рассказал глава космического управления Китая Чжан Кэцзянь.