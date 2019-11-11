В Укрзализныце средняя зарплата за последних три года увеличилась на 120%

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Средняя заработная плата в “Укрзализныце” за последних три года увеличилась в 2,2 раза, или на 120%.
Об этом сообщил член правления компании Желько Марчек, передает пресс-служба компании.
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“За последних три года Укрзализныця постоянно находит возможности для повышения заработных плат своим работникам. Так, средняя заработная плата в компании за последних три года увеличилась в 2,2 раза, или на 120%”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, в сентябре 2019 года средняя заработная плата в железнодорожной отрасли составляла 12 435 грн.
Также в компании обсуждают вопрос о так называемой 13-й зарплате.
«Проблема в том, что “Укрзализныця” как юридическое лицо по результатам 2018 года не выполнила плановый показатель по чистой прибыли, который является обязательным условием для выплаты годового вознаграждения. Однако с целью поддержки работников по результатам переговоров финансовой службе поручено изыскать средства на выплату годового вознаграждения уже в декабре. Соответствующее решение правления будет принято в ближайшее время», – сказал член правления компании Желько Марчек.
Ранее в компании озвучили средний размер зарплаты по некоторым основным специальностям:
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