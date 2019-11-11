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В Укрзализныце средняя зарплата за последних три года увеличилась на 120%

В Укрзализныце средняя зарплата за последних три года увеличилась на 120%

Средняя заработная плата в “Укрзализныце” за последних три года увеличилась в 2,2 раза, или на 120%.

Об этом сообщил член правления компании Желько Марчек, передает пресс-служба компании.

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“За последних три года Укрзализныця постоянно находит возможности для повышения заработных плат своим работникам. Так, средняя заработная плата в компании за последних три года увеличилась в 2,2 раза, или на 120%”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, в сентябре 2019 года средняя заработная плата в железнодорожной отрасли составляла 12 435 грн.

Также в компании обсуждают вопрос о так называемой 13-й зарплате.

«Проблема в том, что “Укрзализныця” как юридическое лицо по результатам 2018 года не выполнила плановый показатель по чистой прибыли, который является обязательным условием для выплаты годового вознаграждения. Однако с целью поддержки работников по результатам переговоров финансовой службе поручено изыскать средства на выплату годового вознаграждения уже в декабре. Соответствующее решение правления будет принято в ближайшее время», – сказал член правления компании Желько Марчек.

Справка Finance.ua:

Ранее в компании озвучили средний размер зарплаты по некоторым основным специальностям:

  • средняя месячная зарплата машиниста составляет 21 247 грн;
  • помощника машиниста – 14 799 грн;
  • монтера пути по текущему содержанию пути – 12 486 грн;
  • монтера пути ПМС – 11 559 грн;
  • осмотрщика вагонов – 11 738 грн.

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По материалам Finance.UA
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