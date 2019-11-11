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В Минфине сообщили, когда госдолг не будет проблемой для Украины

В Минфине сообщили, когда госдолг не будет проблемой для Украины

Через год или два государственный долг перестанет быть проблемой для Украины.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время выступления в Раде.

По ее словам, главные достижения Минфина — взять долги под контроль и снизить их стоимость — уже дают результат.

“Посмотрите на аукцион прошлого вторника. Мы разместили гривню под 13% — это не только меньше ставки Национального банка, но и меньше, чем банки иногда дают друг другу средства. А валютные двухлетние ОВГЗ мы разместили всего под 4%” — сказала Маркарова.

Она отметила, что постоянное снижение процентных ставок, которое наблюдается в последнее время, уже позволяет уменьшать расходы на обслуживание долгов.

По материалам Дело
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