В Минфине сообщили, когда госдолг не будет проблемой для Украины

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Через год или два государственный долг перестанет быть проблемой для Украины.
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время выступления в Раде.
По ее словам, главные достижения Минфина — взять долги под контроль и снизить их стоимость — уже дают результат.
“Посмотрите на аукцион прошлого вторника. Мы разместили гривню под 13% — это не только меньше ставки Национального банка, но и меньше, чем банки иногда дают друг другу средства. А валютные двухлетние ОВГЗ мы разместили всего под 4%” — сказала Маркарова.
Она отметила, что постоянное снижение процентных ставок, которое наблюдается в последнее время, уже позволяет уменьшать расходы на обслуживание долгов.
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