В земельный законопроект внесут правки о референдуме — Милованов

В законопроект о рынке земли будут внесены правки относительно референдума.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге в Верховной Раде.

“Правки же вносятся между первым и вторым чтением. О референдуме будут правки. Я думаю, что парламент этот вопрос решит, и решит эффективно”, – сказал Милованов.

На вопрос о том, состоится ли референдум о рынке земли до того, как этот рынок заработает, министр ответил: “Я думаю, что парламент разберется с этим”.

Справка Finance.ua:

13 ноября народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2178-10, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине.