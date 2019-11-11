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В земельный законопроект внесут правки о референдуме — Милованов

В земельный законопроект внесут правки о референдуме — Милованов

В законопроект о рынке земли будут внесены правки относительно референдума.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге в Верховной Раде.

“Правки же вносятся между первым и вторым чтением. О референдуме будут правки. Я думаю, что парламент этот вопрос решит, и решит эффективно”, – сказал Милованов.

На вопрос о том, состоится ли референдум о рынке земли до того, как этот рынок заработает, министр ответил: “Я думаю, что парламент разберется с этим”.

Справка Finance.ua:

  • 13 ноября народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2178-10, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине.
  • Президент Владимир Зеленский предлагал провести референдум по вопросу продажи украинской земли иностранцам.
По материалам УКРИНФОРМ
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