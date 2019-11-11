Mastercard и ПриватБанк запустили платформу, позволяющую хранить токены вместо карточных данных

Mastercard с ПриватБанком и платежным сервисом LiqPay запустили Mastercard Digital Enablement Service for Merchants, которая является частью диджитал-платформы Mastercard (MDES ).

Платформа работает с глобальными цифровыми кошельками Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay.

Что это даст:

заменяет карточные данные на токены и позволяет онлайн-торговцам значительно повысить уровень завершенных оплат благодаря высокому уровню доверия к таким транзакциям со стороны банков-эмитентов;

пользователям не будет нужно во время каждой оплаты вводить реквизиты физической карты;

данные новой карты синхронизируются с токеном.

LiqPay обеспечивает работу новой платформы токенизации с онлайн торговцами, которые к ней подключены в Украине.

Как это работает. Во время оцифровки карты в онлайн-магазине банковская карта получает уникальный номер (токен) – как и в мобильных кошельках. Токенизацию осуществляет диджитал-платформа MDES от Mastercard.

Безопасность. Ее обеспечивает уникальная криптограмма для каждой транзакции, а кроме того при оцифровке карт в различных онлайн-магазинах каждый онлайн-торговец получает индивидуальные токены к каждой карте. Защита операций соответствует системе международных стандартов EMV.

Где доступно. На онлайн-ресурсе для просмотра видео и телевидения MEGOGO.NET в сервисе интернет-телевидения OLL.TV, онлайн-сервисе по продаже билетов перевозчика AUTOLUX и в мобильном банкинге Приват24.