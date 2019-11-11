Mastercard и ПриватБанк запустили платформу, позволяющую хранить токены вместо карточных данных

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Mastercard с ПриватБанком и платежным сервисом LiqPay запустили Mastercard Digital Enablement Service for Merchants, которая является частью диджитал-платформы Mastercard (MDES ).
Платформа работает с глобальными цифровыми кошельками Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay.
Что это даст:
LiqPay обеспечивает работу новой платформы токенизации с онлайн торговцами, которые к ней подключены в Украине.
Как это работает. Во время оцифровки карты в онлайн-магазине банковская карта получает уникальный номер (токен) – как и в мобильных кошельках. Токенизацию осуществляет диджитал-платформа MDES от Mastercard.
Безопасность. Ее обеспечивает уникальная криптограмма для каждой транзакции, а кроме того при оцифровке карт в различных онлайн-магазинах каждый онлайн-торговец получает индивидуальные токены к каждой карте. Защита операций соответствует системе международных стандартов EMV.
Где доступно. На онлайн-ресурсе для просмотра видео и телевидения MEGOGO.NET в сервисе интернет-телевидения OLL.TV, онлайн-сервисе по продаже билетов перевозчика AUTOLUX и в мобильном банкинге Приват24.
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