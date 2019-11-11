Милованов: за три года сельскохозяйственных госземель стало меньше на 10%

Площадь государственных и коммунальных сельскохозяйственных земель с 2016 года сократилась на 10%. Об этом министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.

“Площадь государственных и коммунальных с/х земель за неполные 4 года сократилась на 10%. 2016 – 10,5 млн га по данным Госгеокадастра по состоянию на 01.01.2016. 2019 – 9,4 млн га по данным Госгеокадастра по состоянию на 1.10.2019”, – написал Тимофей Милованов.

Также министр добавил, что 37 млн га земель сельскохозяйственного назначения под мораторием, поскольку примерно 7 млн человек получили земельные паи. 1,5 млн из них уже умерли, так и не дождавшись права распорядиться своим имуществом.

“460 тыс. га земель в аренде на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Это фактически продажа земли, но по “серой” схеме и более низкой цене, чем при открытом рынке земли”, – отметил Милованов.

Министр также добавил, что в мире есть только 6 стран, у которых нет свободного рынка земли. Это Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина.

“Там живут самые бедные селяне и, к сожалению, наши среди них. Уникальные украинские черноземы сейчас сдаются в аренду в 6 раз дешевле, чем в Германии, а в Дании – в 19 раз. Отмена моратория – это открытая возможность каждому украинцу распоряжаться собственным имуществом, продать или купить землю”, – написал Милованов.