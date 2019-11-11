Квитанция на оплату коммунальных услуг изменится (образец)

В квитанциях на оплату коммунальных услуг отныне будет отображаться полная сумма за потребленные услуги, без указания размера субсидии. Порядок начисления субсидий не изменился. Речь идет только о переходе на монетизированную форму выплаты субсидий.

Об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Свитлый.

«С 1 октября 2019 г. правительством введен механизм монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Параллельно будут функционировать две системы предоставления услуг в денежной форме: наличная и безналичная. Монетизированная льгота в безналичной форме назначается льготникам автоматически. Средства будут поступать на персональный счет АО «Ощадбанк», а оттуда автоматически перечисляться на оплату услуг», – отметил он.

Монетизированная льгота в наличной форме будет выплачиваться по желанию льготников, обратившихся за помощью до 12 октября 2019 года. Средства будут выплачиваться ежемесячно на личный счет льготника, открытый в учреждении уполномоченного банка или через выплатной центр отделений «Укрпочты».