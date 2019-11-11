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Нефедов рассказал о "серых" схемах контрабанды

Нефедов рассказал о "серых" схемах контрабанды

На “серые” схемы приходится большая часть контрабанды. Об этом в интервью “Громадскому” рассказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

“Наибольшие проблемы – это «серые» схемы, когда фура заходит, документы подаются, и по этим документам в ней керамическая плитка, а на самом деле в ней iPhone. Или говорят о том, что в ней, например, 10 тонн груза, а на самом деле в ней 20 тонн. Или говорят, что это просто китайская одежда, а на самом деле там дорогие итальянские бренды, пошитые в Китае. Таких случаев довольчно много”, – сказал Нефедов.

Он отметил, что контрабандные схемы на таможне никогда не меняются.

“Понятно, что есть «черная» контрабанда – та, которая проходит вообще мимо таможенного контроля. Когда, условно, ночью, кустами, или полями, или тоннелями на Закарпатье что-то перевозится. Есть «серая» контрабанда, которая гораздо больше, потому что коммерческие партии, вагоны, машины, сотни контейнеров протащить через кусты довольно трудно. Более или менее существенные объемы контрабанды имеются только в компактных и очень дорогих товарах: это сигареты, янтарь, возможно, топливое”, – отметил Нефедов.

Глава таможни отметил, что борьба с контрабандой, нарушениями таможенных правил не может вестись исключительно силовыми, правоохранительными методами.

По материалам УКРИНФОРМ
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